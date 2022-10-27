в соцгостиных для семей мобилизованных провели более тысячи консультаций

Социальные гостиные, куда могут обратиться со своими вопросами и проблемами родные и близкие военнослужащих, отрылись недавно во всех муниципалитетах Тюменской области, на сегодня действует около 50 таких пунктов, проведено уже боле1 150 консультаций, сообщил губернатор Александр Моор.

"На прошлой неделе рассказал о планах открыть в Тюменской области в каждом муниципалитете такие социальные гостиные, куда смогут обратиться со своими вопросами и проблемами родные и близкие военнослужащих. На сегодня региональная сеть центров поддержки уже насчитывает около полусотни пунктов.

Поддержку землякам в социальных гостиных окажут психологи, которые прошли дополнительное обучение. За неделю специалисты провели более 1 150 консультаций. Также в центрах поддержки можно узнать информацию о полагающихся льготах.

Важно, что не остаются в стороне и предприниматели. 30 предприятий региона оказали помощь семьям своих мобилизованных работников, еще 40 готовы сделать это в ближайшее время.