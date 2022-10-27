В Тюмени запустили сайт с информацией для мобилизованных и их семей

12:24 27 октября 2022
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Сайт инфоподдержка72.рф создан в регионе для оперативного взаимодействия с жителями региона и содержит справочную информацию по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан.

На сайте шесть разделов-"папок": нормативные документы, меры соцподдержки, телефоны горячих линий, индивидуальная работа, семейная социальная гостиная и раздел, в котором можно все документы скачать. 

"Специалистами центра "Семья" и областного департамента социального развития проведена огромная работа по координации деятельности органов исполнительной региональной и местной власти, волонтеров, представителей финансовой сферы, отработаны механизмы для решения поступающих от членов семей военнослужащих вопросов. И эта работа продолжается, чтобы сделать помощь более эффективной",- отметил глава Тюмени Руслан Кухарук на своих страницах в соцсетях.

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