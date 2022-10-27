Тюменские молодогвардейцы рассказали студентам ТГИК про обстановку в Краснодоне

Между волонтёрами Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" в Краснодоне и студентами ТГИК 26 октября состоялся телемост. На встрече молодогвардейцы рассказали про обстановку в Краснодоне, а также про доступную инфраструктуру для посещения молодёжи.

Волонтеры рассказали студентам про работу по восстановлению мирной жизни в городе, об основных задачах в восстановлении объектов инфраструктуры, а также о том, какую помощь жителям Краснодона оказывают в Центральной городской больнице, учебных заведениях и центре молодежных инициатив.

Желающие стать волонтёрами на освобождённых территориях студенты должны пройти собеседование и психологическое тестирование. Для этого нужно написать проект-менеджерам в личные сообщения или по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43.

Активист "Молодой Гвардии" Даниил Архиреев: