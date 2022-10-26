В "Театральных сезонах" приняли участие более тысячи тюменских школьников

Гастролями в Ялуторовске завершился образовательно-просветительский проект "Театральные сезоны", проводимый Тюменским государственным институтом культуры и Дворцом творчества и спорта "Пионер" с ноября 2021 года.

В течение года более тысячи школьников посетили цикл показов спектакля "Осколки от войны" и творческих встреч с Заслуженной артисткой России, преподавателем Тюменского государственного института культуры, автором и режиссером проекта Еленой Орловой.

Из-за введенных эпидемиологических ограничений проект проводился в онлайн-формате. В муниципалитеты региона были направлены ссылки на театральную постановку и образовательные мастер-классы по основам актерского мастерства и сценической речи.

В 2022 году студенты 2-4 курсов отделения "Актер драматического театра и кино" и преподаватели колледжа искусств Тюменского государственного института культуры сыграли спектакль в Тюмени, Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске.

Школьники, представители театральных и молодежных объединений смогли прикоснуться к реалиям Великой Отечественной войны. В каждом эпизоде театральной постановки, словно в осколке зеркала, отразилась жизнь многомиллионного народа в военные годы. Спектакль честно отражает реалии страшных событий. Зритель имеет возможность без излишней патетики увидеть чувства, переживания, страхи солдат, медсестер, мужчин, женщин - всех, кого коснулась война.

"Было очень трудно сдержать эмоции. Проникновенная актерская игра буквально перенесла меня в прошлое, и я стала свидетелем начала войны, видела, как шли в бой солдаты, взрывались снаряды, гибли люди, чувствовала боль утраты и радость от наступления долгожданной победы. Все это казалось очень правдоподобным, ведь актеры по возрасту очень близки тем юношам, которые в 41-ом уходили на фронт и защищали свою Родину", - поделилась после спектакля зрительница Валерия Иванова.

Проект "Осколки от войны" - результат работы большого количества людей. В его основу легли воспоминания и письма людей, прошедших войну. Среди собранного материала есть рассказы о наших героях-земляках. Участники проекта собирали материал из историй своих семей, разыскивали фотографии, беседовали с родственниками.

"Подобные проекты способны объединять людей. Я замечаю, что, когда студенты начинают работать над материалом, они меняются, становятся более сплоченными, взрослеют", - отметила автор и режиссёр Елена Орлова.