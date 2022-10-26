Тюменская область примет федеральный проект "Музейные маршруты России"

Презентация Всероссийского проекта "Музейные маршруты России" пройдет в Тюмени 27-28 октября. Тюменская область станет десятой из 12 регионов, включенных в эту программу в 2022 году.

Во время форума состоится: открытие выставки "Музейные маршруты России" в музейном комплексе имени И.Я.Словцова; проектно-аналитическая сессия; подписание соглашений о сотрудничестве между музеями и туроператорами. Будет представлен региональный событийный календарь.

В мероприятии примут участие: губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталия Чечель, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Ожидается прибытие 60 гостей.

"Включение Тюменской области в проект Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" - это уникальная возможность представить богатое историческое наследие, культурный код региона, его аутентичность. Данный проект позволит привлечь внимание туристов к "Тюменскому маршруту", увеличить их приток, будет содействовать повышению знаний о регионе, формированию его привлекательности", - поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Всероссийский проект "Музейные маршруты России" Министерства культуры Российской Федерации стартовал в 2021 году. Его цель – популяризация уникального исторического наследия, вовлечение в оборот большего количества объектов культурного показа.