Авторы социнициатив могут претендовать на лидерскую премию

Стартовал прием заявок на Молодежную лидерскую премию для жителей Тюмени и юга Тюменской области, реализующих социально значимые инициативы

Участниками могут стать лидеры молодёжных сообществ, которые создают собственные инициативы — принимаются события и проекты, реализованные в период с мая 2021 по сентябрь 2022 года. Представить можно до трёх инициатив, где номинант выступал в качестве руководителя.

По итогам экспертной оценки определят 72 победителя, которые войдут в онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее" и получат подарки на церемонии награждения в Правительстве.

Для участия необходимо:

— выложить короткий видеоролик о себе и своей деятельности на странице в социальной сети;

— прикрепить его к форме заявки на сайте млп2022.рф.

Дедлайн регистрации — 13 ноября. Ознакомиться с Положением премии и узнать все подробности можно на сайте млп2022.рф.