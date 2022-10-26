Авторы социнициатив могут претендовать на лидерскую премию

Стартовал прием заявок на Молодежную лидерскую премию для жителей Тюмени и юга Тюменской области, реализующих социально значимые инициативы
Участниками могут стать лидеры молодёжных сообществ, которые создают собственные инициативы — принимаются события и проекты, реализованные в период с мая 2021 по сентябрь 2022 года. Представить можно до трёх инициатив, где номинант выступал в качестве руководителя.
По итогам экспертной оценки определят 72 победителя, которые войдут в онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее" и получат подарки на церемонии награждения в Правительстве.
Для участия необходимо:
— выложить короткий видеоролик о себе и своей деятельности на странице в социальной сети;
— прикрепить его к форме заявки на сайте млп2022.рф.
Дедлайн регистрации — 13 ноября. Ознакомиться с Положением премии и узнать все подробности можно на сайте млп2022.рф.
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