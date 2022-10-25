Региональный форум стал местом притяжения добровольцев

Региональный форум с участием более 250 волонтеров из муниципалитетов области прошел на базе "Олимпийской Ребячки", за три дня активисты ознакомились с практиками друг друга, обменялись опытом, посетили коммуникативные площадки региональных и федеральных экспертов.

В Тюменской области более 250 000 человек ежегодно вовлечены в добровольческую деятельность. Более 44 000 волонтеров региона зарегистрированы на сайте Dobro.ru. В области работают 26 муниципальных центров добровольчества, 13 опорных центров по направлениям добровольчества и 13 студенческих центров. Каждый из них реализует огромное количество проектов, программ развития добровольчества в регионе.

"На форуме собрались все те, кто ведет за собой огромную "армию" добровольцев Тюменской области. Вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться последние несколько лет, научили нас работать сообща. У нас есть большой опыт оказания помощи нуждающимся в пандемию. #МЫВМЕСТЕ оказывали помощь жителям ЛНР и ДНР. И сейчас в режиме проведения мобилизации не оставляем без внимания ни военнослужащих, ни их семьи. Здесь на форуме проходит своего рода повышение квалификации волонтеров. Мы понимаем, чтобы как и прежде успешно справляться с задачами, нам нужно работать еще теснее, еще эффективнее", - подчеркнул директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Благодарностью полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Владимировича Якушева за активную и системную работу по развитию добровольческого движения Уральского федерального округа, в том числе в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, отмечена Сабина Алиева, руководитель опорного центра развития добровольчества Тюменской области в сфере физической культуры и спорта.

Благодарственными письмами директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Владимировича Хромина награждены волонтеры регионального клуба "МЫВМЕСТЕ" Дарья Камеко, Ульяна Сарычева, Мария Волкова, Яна Рафальская и Евгений Шморин.

Почетным гостем итогового мероприятия форума стал Николай Иванович Тужик, директор Дворца творчества и спорта "Пионер". На базе этого учреждения дополнительного образования расположен Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области. От имени председателя совета ассоциации волонтерских центров Артема Павловича Метелева Николай Иванович вручил благодарности за активную жизненную позицию, верность идеям и ценностям волонтерского движения Юлии Дамкиной, Вере Тухватуллиной, Алине Гирфановой, Матвею Сошину, Илье Трехлебову и Андрею Трапезникову.

Каждый участник форума за несколько дней совместной работы получил то, что хотел – новые знакомства, полезный опыт, проработку кейсов по организации добровольческой деятельности на местах, проектной работе, командообразованию и просто положительный заряд и мотивацию двигаться дальше дорогой добра.