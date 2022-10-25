Тюменская "Хурма" стала лучшей на осеннем Кубке КВН

За осенний Кубок команд КВН среди инвалидов в ДТиС "Пионер" боролись команды "БАХ" (Центральный АО, Тюмень), "Хурма" (Восточный АО, Тюмень), "Сделано в Сибири" (Тюменский район), "Без комплексов" (Ялуторовск), "TOPchik" (Тобольск) и "Кроссворд" (Ишимский район).

Команды представили миниатюры и яркие шутки в испытаниях "Приветствие" и "Конкурс одного номера". КВНщикам не только удалость легко "раскачать" зал в начале игры, но и удержать градус веселья до подведения итогов. Актеры подкупали зрителей злободневными темами и невероятной самоиронией, тем самым показав достойный и профессиональный уровень игры.

Начальник управления дополнительного образования и воспитания депспорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова:

Мероприятие – это пример того, как из маленького, но очень яркого и креативного проекта зародилось и развилось целое движение. Историю этого движения пишут те, кто сегодня выходил на сцену, находился в зрительном зале и те, кто сегодня повышает свой профессионализм, чтобы выйти на эту сцену в будущем. Уже сложились традиции движения, есть свои звезды и многое еще впереди!

По итогам всех конкурсов жюри определило победителей и призеров.

Главный трофей Гран-при взяла молодежная команда "Хурма" (Восточный АО, Тюмень) - яркие, амбициозные, зажигательные и веселые ребята никого не смогли оставить равнодушным. Первое место вполне заслуженно завоевала команда "БАХ" (Центральный АО, Тюмень). Второе место у команды "Кроссворд" (Ишимский район). Третье место заняла мужская команда "Без комплексов" (Ялуторовск). Лучшей актрисой Осеннего Кубка стала Виктория Артемова ("Хурма"), лучшим актером - Руслан Абдулин ("TOPchik"), лучшая шутка оказалась у команды "Без комплексов".