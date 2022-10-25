Иван Квитка заявил, бойцы на полигоне под Тюменью проходят реальную подготовку

Опытные инструкторы дают бойцам максимум знаний, обновляют навыки, которые они получили на службе в армии, мобилизованные всем обеспечены, сообщил депутат Госдумы после посещения и общения с земляками на полигоне ТВВИКУ.

"Пообщался с мобилизованными на полигоне, где проводятся практические занятия по огневой подготовке и тактике ведения боя. Опытные инструкторы в ежедневном режиме дают бойцам максимум знаний, обновляют навыки, которые они получили на службе в армии. Тщательно отрабатывается стрельба по мишеням из современных видов оружия. Формализм исключён. Качественная подготовка военнослужащих – залог успеха в решении задач спецоперации", - сообщил в своем telegram-канале Иван Квитка.

Депутат отметил, что у мобилизованных есть все необходимое, форма и амуниция, губернатор и правительство региона контролируют выполнение этих задач. "Все вопросы, которые возникают в ходе частичной мобилизации и подготовки резервистов, важно оперативно выявлять и решать. Не замалчивать. Поэтому личное общение с мобилизованными остро необходимо", - отметил депутат.