Три модульных амбулатории до конца 2022 года откроют в Тюменском районе

В селе Перевалово Тюменского района по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта до конца года откроется новая врачебная амбулатория - структурное подразделение Областной больницы №19. Более 1500 сельчанам будет доступна первичная медико-санитарная помощь.

Сегодня завершаются процедуры по оформлению медицинской лицензии, в амбулаторию закупаются мебель и оборудование, учреждение заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Врачебная амбулатория располагается в здании модульного типа площадью более 300 квадратных метров. Мощность медучреждения составит порядка 50 посещений в смену. Здесь будут работать терапевт, педиатр, врач общей практики (семейный врач), акушер-гинеколог. Откроются зубной кабинет, прививочный кабинет, кабинет функциональной диагностики, дневной стационар, а также кабинет для работы приезжающих из поликлиники профильных специалистов - эндокринолога, онколога, хирурга.

"Так же к концу года планируем открыть достаточно крупные (более 300 кв. м) амбулатории модульного типа в селах Кулаково, Борки. Это просторные амбулатории с большими санитарными комнатами и пролетами в кабинетах для удобства маломобильных пациентов", - рассказал главный врач областной больницы Мигран Мартиросян.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной до 2025 года, Областная больница № 19 ведет строительство новых объектов здравоохранения, приобрела и продолжает закупать новое современное медицинское оборудование, отмечают в депздраве ТО.