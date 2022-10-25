В Тюмени публично обсудят практику трудоустройства инвалидов

Публичные обсуждения правоприменительной практики департамента труда и занятости населения Тюменской области и госинспекции труда обсудят вопросы надзора и контроля за приемом на работу инвалидов по квоте с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов в 2022 году, а также госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Кроме этого будут рассмотрены вопросы о соблюдении работодателями обязательных требований при проведении контрольных мероприятий.

Публичные обсуждения пройдут 28 октября онлайн, начало в 14:00, присоединиться к мероприятию можно по ссылке.