Первая социальная гостиная для семей мобилизованных открылась в Тюмени

Социальные гостиные для семей мобилизованных появятся во всех муниципалитетах Тюменской области, первая открылась в Тюмени.

"Мы предложили новый вариант пространства с неформальной, дружественной атмосферой. Специалисты могут решать проблемы вместе с семьей, договариваясь. Мы с людьми как сопровождающие, тьюторы ведем работу совместно",- отметила руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова.

В Гостиной семью встречает универсальный специалист, как правило, педагог и психолог. При общении выявляют проблемы, потребности, ожидания. В центр приглашают необходимых специалистов (по кредитам, налогам, допобразованию и др.), назначается ответственный за работу с семьей.

Гостиные будут работать по единой схеме, представители муниципальных образований региона уже прошли обучение по формированию команд специалистов в социальных гостиных во время семинара-практикума, отмечают в информационном центре правительства ТО.