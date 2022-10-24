Тюменцы обсудили вклад Ивана Словцова в развитие города

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

В рамках первых городских научно-образовательных чтений "Культурно-историческое наследие Тюмени" в областном музейном комплексе состоялся круглый стол "Наследие и наследники Ивана Яковлевича Словцова". Его организаторами выступили Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Тюменская городская Дума.

В зале собралось более двухсот научных работников, преподавателей и студентов вузов, ссузов, представителей общественных объединений, журналистов, учителей и школьников.

Ведущим круглого стола выступила председатель постоянной комиссии по социальному развитию городской Думы, ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, отметив огромный вклад Ивана Яковлевича Словцова в формирование культурно-исторического облика Тюмени и аграрного университета. Двадцать семь лет Словцов возглавлял Александровское училище, в здании которого сегодня располагается вуз.

"Молодежи сейчас важно знать и понимать историю страны и родного края, быть патриотами, брать пример с выдающихся предков. Сегодня мы сами делаем историю России и должны оставить нашим потомкам страну такой, какая она есть сейчас – сильной и свободной. В рамках работы круглого стола желаю вам получить максимум знаний и новую полезную информацию", - пожелала участникам встречи Елена Бойко.

Слушая и обсуждая подробные доклады научных работников, участники круглого стола узнали о роли Словцова в жизни Тобольской губернии и города Тюмени, его археологических находках и палеонтологическом наследии, а также музейных коллекциях.

Председатель Тюменской гордумы, доктор исторических наук, профессор Евгений Заболотный отметил, что организаторы круглого стола приступили к решению масштабной задачи, которую ранее обозначил глава государства в отношении защиты исторической правды и понимания исторического прошлого страны.

По мнению Евгения Заболотного, сегодня на многих площадках обсуждается вопрос, как правильно познавать историю на неисторических специальностях в образовательных учреждениях, как встроить в профессиональную подготовку специалистов историю нашей страны, как её понимать и от чего оттолкнуться.

"Полагаю, что начать нужно с формирования исторического сознания. Наше мышление устроено на оценке прошлого с точки зрения современности и сегодняшнего понимания жизни. Это не всегда верно. Так, анализ наследия Ивана Словцова необходимо вести от изучения деятельности его предшественников, и событий, происходивших в период его работы. Это основа, которая даст полную оценку взглядов Ивана Яковлевича и его вклада в формирование культурно-исторического облика Тюмени, - сказал Евгений Заболотный. - Кроме того, историческая память – это еще и взгляд в будущее, способность сделать верные выводы из прошлого".

Председатель городской Думы отметил научную, поисковую, аналитическую, организаторскую работу Словцова, его книги. "Иван Яковлевич внес выдающийся вклад в развитие образования Тюмени", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Он пожелал успехов значимому для города проекту, разнообразия тем и дальнейшего поиска исторических личностей, оказавших влияние на развитие Тюмени во многих сферах, а приглашенным экспертам и участникам - находиться в постоянном диалоге.