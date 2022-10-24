Центры помощи семьям мобилизованных в Тюменской области будут работать по единой модели

15:25 24 октября 2022
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Cоздание сети центров семей военнослужащих анонсировал глава региона Александр Моор, организацию их работы  обсудили представители муниципалитетов Тюменской области и вице-губернатор Ольга Кузнечевских.

 "Ко всем семьям нужен индивидуальный подход. Не только органы власти должны включиться в эту работу, но и работодатели, финансовые, общественные и социальные организации. Дети должны чувствовать заботу и своей мамы, и государства", - подчеркнула вице-губернатор.

Семинар-практикум прошел для представителей администраций муниципальных образований, руководителей органов соцзащиты и центров соцобслуживания населения, психологов и специалистов здравоохранения, представителей общественных организаций. Цель — выработать единую модель работы.

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