Центры помощи семьям мобилизованных в Тюменской области будут работать по единой модели

Cоздание сети центров семей военнослужащих анонсировал глава региона Александр Моор, организацию их работы обсудили представители муниципалитетов Тюменской области и вице-губернатор Ольга Кузнечевских.

"Ко всем семьям нужен индивидуальный подход. Не только органы власти должны включиться в эту работу, но и работодатели, финансовые, общественные и социальные организации. Дети должны чувствовать заботу и своей мамы, и государства", - подчеркнула вице-губернатор.

Семинар-практикум прошел для представителей администраций муниципальных образований, руководителей органов соцзащиты и центров соцобслуживания населения, психологов и специалистов здравоохранения, представителей общественных организаций. Цель — выработать единую модель работы.