Ялуторовских школьников ждут на спектакле и образовательной сессии о театре

Студенты кафедры актерского мастерства Тюменского государственного института культуры представят 24 октября школьникам и воспитанникам театральных объединений Ялуторовска литературно-просветительский спектакль "Осколки от войны" по мотивам одноименной книги. Театральная постановка включает в себя не только повествование о тяжелых событиях военного лихолетья, но и военные песни, а также стихи поэтов-фронтовиков.

Автор и режиссер проекта Елена Орлова — заслуженная артистка России, доцент, преподаватель кафедры актерского искусств Тюменского государственного института культуры. В завершение режиссер проведет образовательную сессию для воспитанников и педагогов детских и молодежных театральных объединений, поделится профессиональным опытом и своими наработками.

Встреча завершит череду гастролей актерской труппы в 2022 году. Ранее театральную постановку увидели в Заводоуковске, Ишиме, Тюмени.