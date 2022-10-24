Ялуторовских школьников ждут на спектакле и образовательной сессии о театре

09:28 24 октября 2022
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Студенты кафедры актерского мастерства Тюменского государственного института культуры представят 24 октября школьникам и воспитанникам театральных объединений Ялуторовска  литературно-просветительский спектакль "Осколки от войны" по мотивам одноименной книги. Театральная постановка включает в себя не только повествование о тяжелых событиях военного лихолетья, но и военные песни, а также стихи поэтов-фронтовиков.

Автор и режиссер проекта Елена Орлова — заслуженная артистка России, доцент, преподаватель кафедры актерского искусств Тюменского государственного института культуры. В завершение режиссер проведет образовательную сессию для воспитанников и педагогов детских и молодежных театральных объединений, поделится профессиональным опытом и своими наработками.

Встреча завершит череду гастролей актерской труппы в 2022 году. Ранее театральную постановку увидели в Заводоуковске, Ишиме, Тюмени.

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