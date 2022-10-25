Дед Мороз приедет в Тюмень 28 ноября

Фото - https://t.me/telerzd

Дед Мороз из Великого Устюга 22 октября отправился в железнодорожное путешествие, он проедет от Великого Устюга до Владивостока и обратно по всей стране, чтобы подарить сказку детям из разных уголков страны - на маршруте более cта больших и малых городов и поселков, в Тюмени поезд остановится 28 ноября, сообщается на сайте РЖД.

Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие! Работают также сувенирная лавка и кафе. Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда.

В части городов посетителей вокзала ждет не только анимационная программа у Поезда Деда Мороза, но и посещение передвижной резиденции (по заранее купленным билетам). Программа для каждого города – в расписании следования Поезда Деда Мороза.