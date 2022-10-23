Сцена Тюменского района встречает малую детскую филармонию

В детских школах искусств Тюменского района проходят концерты для широкой аудитории в рамках культурно-просветительского проекта "Малая детская филармония", приуроченные к предстоящему Дню народного единства. К

роме того, в этом году конкурс проходит под эгидой Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а его реализация входит в региональный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура".

По мнению организатора проекта - Центра культуры и досуга "Вернисаж", искусство объединяет людей, его языком можно передать любые чувства и эмоции, понятные каждому, независимо от его национальности и веры.

В первых концертах филармонии выступили воспитанники Онохинской школы искусств. До конца октября на сцену выйдут ребята из Богандинского "Вдохновения", Винзилинской "Мечты", Боровской "Фантазии", Каскаринского "Ритма" и Московской "Палитры".

Учащиеся детских школ искусств подготовили для зрителей танцы, песни народов России, произведения академического и эстрадного вокала о любви к Родине, инструментальные произведения русских и российских композиторов, литературные композиции отечественных авторов.

По задумке организаторов участниками проекта до конца 2022 года станут свыше двух тысяч школьников района – артистов и зрителей, сообщает управление культуры администрации Тюменского района.