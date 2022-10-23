Тюменский психолог советует дыхательные практики для восстановления душевного баланса

Оказавшись в стрессовой ситуации, человек часто теряет способность здраво мыслить и разумно действовать, хотя именно это необходимо в сложной ситуации, восстановить эмоциональный баланс поможет дыхательная практика, от этом бизнес-тренер и психолог Константин Рахманов рассказал изданию "Мегатюмень".

Дыхательная гимнастика может помочь собраться в сложной ситуации и расслабиться в стрессовой. Нужно сделать глубокий вдох "на четыре" (считаем про себя, вдыхаем четыре секунды), задерживаем дыхание "на семь" (считаем про себя до семи) и делаем неспешный выдох "на восемь" (выдыхаем восемь секунд). Делаем несколько подходов, пока не почувствуем, что состояние улучшилось. Главное - дать себе установку расслабиться или сфокусироваться.