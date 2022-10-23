Чек-ап для мужчин, которые не любят ходить к врачам

Мужчины обращаются реже к врачу, чем женщины, между тем обследоваться нужно ежегодно. Заведующая отделением профилактики городской поликлиники №8 Анастасия Гук отмечает, что пройти минимальный чек-ап, который позволит не пропустить тревожные звоночки организма, совсем несложно и даже не нужно предварительно записываться на прием.

Любой пациент может самостоятельно воспользоваться инфоматом и взять талон электронной очереди в кабинет раннего выявления заболеваний (КРВЗ). Такие кабинеты работают во всех поликлиниках Тюмени.

"Медики КРВЗ работают ежедневно, даже по субботам, по графикам конкретных филиалов городских поликлиник. В КРВЗ осматривают и мужчин, и женщин. Профилактический осмотр рекомендуется проходить раз в год. Анкетирование предлагается всем пациентам, также как измерение артериального давления, сатурации и частоты сердечный сокращений. Во всех случаях собирается анамнез, жалобы на момент осмотра. Мужчинам в обязательном порядке осматривают кожные покровы, молочные железы, все видимые слизистых оболочек и половые органы. Проводится исследование на предмет изменений предстательной железы, выдаются направления на исследования наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции и сифилиса, выполняется исследование ПСА (маркер рака предстательной железы) и делается флюорография, – рассказала Анастасия Гук изданию "Тюменская область сегодня".

Проводить такой чек-ап каждому мужчине рекомендуют ежегодно. При обнаружении подозрений на какие-либо патологии пациенту выдаются направления на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования. Если есть показания, то он получит направление и запись к профильным специалистам.