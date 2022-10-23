"Киця" в Тюмени закроется авторской экскурсией

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Закрытие персональной выставки Алены Козиол "Киця" пройдет 28 октября в 19:00 в мультицентре "Контора пароходства", для желающих экскурсию бесплатно проведёт сама автор и и куратор выставочного пространства Александра Жернова, сообщает "Мегатюмень".

Алена Козиол — тюменская художница, работы которой уже выставлялись в Австралии, Испании, Италии, Венгрии и Мексике. Выставку "Киця" она посвятила истории своей семьи. По мнению художницы, изучая свои корни, культуры народов, к которым относятся ее родственники, она лучше поняла себя и свою идентичность.

Алена Козиол:

Это результат моей многолетней рефлексии, взгляд на идентичность Тюмени сквозь призму истории моей семьи. Мне всегда были интересны вопросы, что я имею и почему я здесь, и эта выставка – попытка найти на них ответы. "Киця" – так ласково называл меня в детстве папа.

Экспозиция интерактивная: на ней посетители могут изучить картины на стенах, полежать на кровати и послушать колыбельную, как в детстве, посмотреть перформанс с бусами, который Алена Козиол записала на видео, познакомиться с преданиями и легендами разных народов. Также в самом начале выставочного зала зрители найдут дневник прабабушки художницы, который можно полистать.