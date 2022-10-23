Как повысить иммунитет и избавиться от апатии осенью, рассказала нутрициолог

Если осенью у вас ухудшилось настроение, апатия и чувство усталости возможно, это связано с нехваткой витаминов и микроэлементов. Как изменить ситуацию "КП-Тюмень" рассказала нутрициолог Алена Птица.

По словам эксперта, в осеннем сезоне в рацион необходимо добавить большее количество жиров в виде масел, фермерских продуктов, рыбы и жирорастворимых витаминов А, Е, D:

Витамин А поддерживает и восстанавливает иммунитет, защищает от простуд и инфекций дыхательных путей, нормализует работу пищеварительного тракта и мочеполовой системы. Витамин Е также укрепляет иммунитет, защищает клетки организма от преждевременного старения, уменьшает воспаления, снижает риск развития болезней, связанных с окислительным стрессом – катаракты, артриты, опухоли, болезни Альцгеймера, гипертония и заболевания сосудов. Недостаток витамина D проявляется частыми простудами, выпадением волос, депрессией.

Также специалист рекомендует принимать цинк, витамин D3, жир печени трески. Минеральная вода – отличный источник калия, натрия и хлора. Необходим и магний, витамин С, так что пейте отвар шиповника или иван-чая. Витамины группы B, коллаген и поддержка микрофлоры метабиотиками станут хорошей поддержкой для организма.

"Осенью в рацион необходимо включать большое количество овощей, таких как тыква и морковь. Следует добавлять белки и теплые блюда со специями: кардамон, гвоздика, корица и имбирь. В супы лучше добавлять рыбу, овощи и большое количество зелени, можно практиковать блюдо итальянской кухни – минестроне – легкий суп из сезонных овощей. Также очень полезна баранина и кисломолочные продукты хорошего качества – творог, сметана, сливки", – подытоживает нутрициолог.