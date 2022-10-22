Казанцы со спектаклем "КоньОк" собираются на гастроли

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Юношеская театральная студия любительского коллектива "Наш Театр" Казанского РДК 28 октября представит премьеру спектакля-шутки для семейного просмотра "КоньОк", постановка войдет в постоянную афишу, а актеры вместе с участвующими в спектакле ложкарями и танцорами, отправятся на гастроли, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Проекты реализован на средства гранта правительства Тюменской области по направлению "Поддержка творческих проектов в области театрального искусства" регионального департамента культуры.

"Грант 300 тысяч рублей направили на приобретение и изготовление костюмов, декораций, звуковой аппаратуры. Основной состав, занятый в постановке, юношеский. Также задействованы младшие ребята и несколько взрослых", - рассказала режиссер театра "Наш театр" Марина Гудина. В основу спектакля взята сказка "Конёк-горбунок" Петра Ершова.

Постановка "КоньОк" полна импровизации. Актеры разыграют знакомые сюжеты "на ходу", примерят на себя разные роли и облики персонажей. Ансамбль 10-18 летних ложкарей "Сибирские удальцы" из деревни Афонькино специально для постановки исполнит различные композиции, в том числе и рок. Танцевальный ансамбль "Многоточие" Казанского ДК занят в массовке.

Любительский театр "Наш Театр" создан в 2016 году. Он состоит из трех подгрупп: взрослая, юношеская и детская студии. Участники театра – люди разного возраста и профессий, в том числе учителя, полицейские, журналисты. Режиссер театра – Марина Гудина рассказала, что они пытаются попасть на фестиваль "Малая сцена", ведь там есть чему поучиться. Возможно, новая работа любительского коллектива станет путевкой на всероссийский театральный фестиваль в Тюмень.