Тюменские школьники отпразднуют в Ишиме день рождения Конька-горбунка

Ученики третьих и четвертых классов школ Тюмени приедут отпраздновать день рождения Конька-горбунка в Ишим 30 октября. Накануне, 29 октября, для школьников Ишима ровесники театра-студии "Арлекино" представят театрально-игровую программу в честь сказочного именинника, сообщила "Тюменской линии" заведующая музеем П.П, Ершова Надежда Проскурякова.

В Ишиме школьникам покажут кукольный спектакль "Конек-горбунок" и музей сказок. После этого их ждет путешествие на родину сказочника в село Ершово, где дети посетят еще два музея – "Иванушки Петровича Д." и "Комиссариатский дом".

Надежда Проскурякова добавила, что в сам день рождения сказочного персонажа, 29 октября, посещение экспозиций в музее Ершова будет бесплатным.

Праздник установлен в 2019 году по решению детского собрания региона и приурочен к дате выхода первого печатного издания сказки в 1834 году.