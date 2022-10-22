Более 800 штрафов за парковку на детских площадках выписано в Тюмени

За восемь месяцев 2022 года паркующих свои автомобили на озелененных территориях, детских и спортивных площадках автомобилистов в Тюмени составлено 811 протоколов, сумма наложенных штрафов превысила 434 тыс. рублей, более половины уже взыскано, сообщает Вслух.ру со ссылкой на замглавы города Петра Вагина.

В 2021 году за подобные нарушения составлено 1348 протоколов, штрафов вписано на 792,4 тыс. рублей, из них 758,8 тыс. уплачено в казну.

Жители могут сообщить о нарушителях на портале горадминистрации "Тюмень – наш дом". Сообщения можно опубликовать в разделе "Автомобиль припаркован на детской игровой или спортивной площадке", есть возможность приложить подтверждающее фото. В частности, тюменцы уже пожаловались на парковку на улицах Мельникайте, Депутатской, Широтной, Баумана, Станционной и др.