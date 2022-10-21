В Тюмени актуализируют список пунктов временного размещения жителей новых регионов РФ

В Тюменской области актуализирован перечень пунктов временного размещения для возможного приема эвакуированных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Прежний список пунктов составлен еще в феврале, согласно мартовскому Постановлению Правительства РФ о распределении беженцев в субъектах в нем предусмотрено 1,6 тыс. мест, в настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения, сообщает пресс-служба департамента соцразвития.

По данным на 21 октября, в Тюменской области находятся 1,1 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших и обратившихся за помощью в органы социальной защиты, в том числе 250 детей. В пунктах временного размещения проживают более 230 человек. Всем им оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам.

"При расселении людей, как и ранее, будет использоваться индивидуальный подход, например, люди будут размещаться по месту проживания родственников; найденного рабочего места и т.д. Люди, вынужденно покинувшие ДНР, ЛНР и Украину и прибывшие в Тюменскую область, и ранее расселялись не только в Тюмени, но и в других районах и городах региона", - сообщили в департаменте.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывающие в Тюменскую область, могут обратиться за консультацией по телефону 122 (добавочный 3).