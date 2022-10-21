Суд по иску Роспотребнадзора взыскал 4 млн рублей с бизнес-леди, обманувшей 36 покупателей

Центральный районный суд Тюмени частично удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора в интересах 36 обманутых покупателей и взыскал с индивидуального предпринимателя Лилии Ч. в их пользу почти 4 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Граждане заключали с предпринимательницей договоры спецзаказа на поставку комнатных дверей, делали предоплату и она в указанный срок должна была передать оплаченный товар, но не исполнила обязательств. Не дождавшись дверей, граждане обратились за помощью в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, который передал собранные документы в суд.

По закону о защите прав потребителей, если продавец получил предоплату и в указанный срок не передал покупателю товар, то тот вправе потребовать возврат предоплаты. Не допускаются односторонний отказ от исполнения обязательств и одновременное изменение его условий. Моральный вред, причиненный потребителю продавцом, подлежит компенсации.

Суд, исходя из принципа разумности и справедливости, взыскал в пользу каждого истца по 1 000 рублей морального вреда, обязал вернуть предоплату, неустойку и оштрафовал за отказ удовлетворить претензии в досудебном порядке на общую сумму 3 905 885 рублей.