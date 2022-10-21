Александр Моор наградил победителей нацчемпионата "Молодые профессионалы"

Губернатор Тюменской области наградил победителей Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 2022 и их наставников - сборная Тюменской области завоевала 16 медалей и 13 медальонов.

В прошлом году региональная команда "Молодые профессионалы" завоевала 11 медалей и 7 медальонов.

На Дельфийских играх наши земляки стали обладателями золотой и бронзовой медалей, обойдя более 700 участников из девяти стран.

Александр Моор:

Такие результаты вызывают уважение и чувство гордости. Ребята, сегодня вы - ориентир, к которому стремятся многие, а ваши победы – пример, который вдохновляет каждого. Несмотря на ваш юный возраст, вы - настоящие профессионалы, мастера своего дела, умеющие ставить перед собой четкие цели и достигать их.

Глава региона отметил работу экспертов, тренеров, преподавателей, мастеров и наставников. Высокие результаты команды Тюменской области – в большой степени и их заслуга.