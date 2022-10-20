Тюменцы придумали, как сделать умными "зебры"

Резидент Тюменского технопарка и с 2021 Сколково компания Smart C реализует в России проект iCrosswalk по повышению безопасности пешеходных переходов.

Система iCrosswalk предупреждает водителей, что человек находится на нерегулируемой "зебре". "Когда человек подходит к переходу, он попадает в обзор камер. Нейросеть распознает пешехода, считывает траекторию движения, и если он хочет перейти дорогу, включает сигнальные элементы и предупреждающее табло. Вечером еще дополнительно включаются прожекторы и проекция дорожной разметки", — объясняет директор по развитию проекта Армен Восканян.

350 таких умных комплексов работает на дорогах в 28 субъектах РФ. По статистике, после установки iCrosswalk вероятность наезда на пешехода снижается на 80%. Также водители в два раза чаще пропускают людей на „зебре“ — в 82% случаев, отмечает Восканян. Еще эксперименты показали, что система на 54% сокращает среднее время ожидания для перехода, количество нарушений ПДД в зоне "зебры" снижается на 60%.

На сайте "Сколково" указано, что компания Smart C - ведущий в России производитель систем "Умный пешеходный переход", выпускаемых под торговой маркой iCrosswalk, реализуемых на рынке интеллектуальных транспортных систем. Основатель компании, генеральный директор Игорь Анисимов - к.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта" ТИУ, член ПТК №703 "Удобная дорога", эксперт Федерального реестра экспертов Минобрнауки РФ.