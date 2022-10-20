В сладковском театре играют дети

Почти пять лет в Доме детского творчества села Сладково реализуется проект "Теневой театр" под руководством опытного педагога дополнительного образования Риммы Князевой. Он уникален тем, что в нем можно совмещать роли артиста, сценариста, декоратора, режиссера и постановщика. Ребята быстро прочувствовали всю многогранность этого искусства и с огромным удовольствием участвуют во всех постановках. В них задействовано примерно 15 ребят от 8 до 15 лет.

В зависимости от постановки ребята участвуют в нескольких видах теневого театра. Один из них - ростовой, когда за специальной подсвеченной ширмой играют свои роли настоящие актёры. И еще один вид - настольный, для которого необходимы ширма, источник света и сказочные персонажи. Младшие школьники обычно играют настольно - теневом театре, старшие - в ростовом.

За эти годы вышло 23 постановки, которые были показаны на районной и областной сценах. В числе наиболее крупных - "Золушка", "Война и мир", "Сказка о храбром петушке", "Я вернусь". Из детского репертуара можно выделить такие постановки, как "Три поросенка", "Курочка Ряба", "Заюшкина избушка".

В 2019 году в Тюмени на международном конкурсе-фестивале "Будущее начинается здесь" коллектив театра теней занял 1 место.

"Меня радует наша театральная семья, стремление ребят к успеху! Вдохновляет энтузиазм и поддержка родителей. Мы сами мастерим реквизит из подручного материала, и без помощи родителей мы бы не справились", - поделилась Римма Князева.

Сейчас ребята готовят новую постановку ко Дню матери, которая откроет театральный сезон этого учебного года. Это будет ростовой театр, постановка "Подарок маме".