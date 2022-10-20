В Тюмени запустили сайт для сбора средств на поддержу участников СВО

У акции "Сто миллионов для Победы" появился сайт - тюменьдляпобеды.рф, на нем размещена информация о необходимом боевом и инженерном инвентаре, о способах перевода денег и на что они будут направлены.

Региональную акцию по сбору средств на нужды призывников "Сто миллионов для Победы" запустили 27 сентября, инициаторами являются председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике Ольга Швецова и депутат Тюменской облдумы, руководитель регионального ОНФ Роман Чуйко.

Внести пожертвования можно через Систему быстрых платежей (СБП). Для этого нужно зайти на сайт и отсканировать QR-код. В назначении платежа обязательно указать: "Пожертвование на реализацию проекта "Все для Победы!" Оператором по сбору средств является Общественная организация "Ветераны Пограничники Тюменской области".

"Всем необходимым военнослужащих обеспечивает государство, но для эффективного достижения военных целей ежедневно требуются дорогостоящие высокотехнологичные приборы: квадрокоптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, дальномеры и многое другое", - отмечают организаторы.