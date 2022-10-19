Юных инженеров приглашают стать участниками выставки технического творчества

Выставка технического творчества и робототехники соберёт конструкторов 7-18 лет со всей области. Площадка позволяет увлеченным ребятам региона проявить свои таланты, знания и умения, продемонстрировать свои наработки, увидеть достижения сверстников и пообщаться с профессиональными разработчиками и конструкторами.

Участникам необходимо до 31 октября загрузить три фотографии своего экспоната с описанием в альбомы соответствующих номинаций в группе во ВКонтакте и отправить заявку на участие на почту: vystavka_tt72@mail.ru.

Свои работы на суд компетентного жюри могут представить учащиеся школ и учреждений допобразования области. На выставку принимаются работы, выполненные не ранее 2021 года и не принимавшие участие в выставках прошлых лет.

С 1 по 7 ноября состоится экспертная оценка представленных выставочных образцов. Специалисты Центра технических видов спорта и Детского технопарка "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" дистанционно изучат представленные модели и выберут по шесть лучших работ в каждой номинации. Авторы будут приглашены на финальный этап выставки 18 ноября.