Определились финалисты официальной лиги КВН "Запсиб"

В полуфинале лиги КВН "Запсиб" за право выступить в финале боролись 8 команд из Ялуторовска, Новосибирска, Татарска, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и Курганской области.
Участники играли три конкурса: приветствие, музыкальный биатлон и музыкальный фристайл. В каждом конкурсе командам удалось повеселить и удивить публику и жюри.
"Все прошло замечательно! Действительно была настоящая борьба на сцене, борьба с собой, с соперником, с жюри. Самое главное – за вас был зал. И это, мне кажется, позволило вам быть на высоте!" – прокомментировал член жюри, директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.
Финалистами сезона стали:
"Джентльмены Удачи" (Курганская область);
"Алое Лера" (г. Тюмень);
"Гагарин" (г. Новосибирск);
"Обское море" (г. Новосибирск);
"Хелена го на картинг" (г. Челябинск).
Финал сезона официальной лиги "Запсиб" состоится в декабре.
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