Определились финалисты официальной лиги КВН "Запсиб"

В полуфинале лиги КВН "Запсиб" за право выступить в финале боролись 8 команд из Ялуторовска, Новосибирска, Татарска, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и Курганской области.

Участники играли три конкурса: приветствие, музыкальный биатлон и музыкальный фристайл. В каждом конкурсе командам удалось повеселить и удивить публику и жюри.

"Все прошло замечательно! Действительно была настоящая борьба на сцене, борьба с собой, с соперником, с жюри. Самое главное – за вас был зал. И это, мне кажется, позволило вам быть на высоте!" – прокомментировал член жюри, директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.

Финалистами сезона стали:

"Джентльмены Удачи" (Курганская область);

"Алое Лера" (г. Тюмень);

"Гагарин" (г. Новосибирск);

"Обское море" (г. Новосибирск);

"Хелена го на картинг" (г. Челябинск).

Финал сезона официальной лиги "Запсиб" состоится в декабре.