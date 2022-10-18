Ректор ТюмГУ Иван Романчук рассказал о достижениях вуза в рамках программы “Приоритет-2030”

Фото: личная страница Ивана Романчука во "ВКонтакте"

В прошлом году Тюменский государственный университет стал одним из восьми российских вузов, вошедших в лидирующую группу участников программы “Приоритет-2030” по треку “Территориальное и отраслевое лидерство”.

Какие проекты удалось запустить, как их результаты влияют на экономику региона и сам университет, рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук в интервью РИА Новости.

— Какие ключевые изменения произошли в ТюмГУ в рамках "Приоритета-2030"?

— Мы сделали упор на создание исследовательских и профессиональных школ мирового уровня. Провели серию проектно-аналитических сессий с привлечением ведущих экспертов образования и предметных сфер.

В результате запустили пять школ: права, образования, естественных и компьютерных наук, передовую инженерную. Они создают инновационные проекты, направленные на решение основных вызовов времени.

Еще одно изменение — процесс перехода к модели вуза следующего поколения. Его суть — переориентировать ученого от фундаментальных исследований к решению прикладных задач. Исследователи должны изначально быть в кооперации с производственными компаниями и решать актуальные вопросы экономики.

Мы стремимся работать в логике предпринимательского университета. В рамках участия в “Приоритете-2030” и вместе с индустриальными партнерами намереваемся повысить свою финансовую самостоятельность.

— Экология — значимое направление государственной программы. Какие задачи решает ТюмГУ в этой области?

— Наши флагманские проекты в экологии связаны с безопасностью. Ключевой партнер по этому направлению — компания “Сибур”. К концу года мы планируем представить первую версию карбонового калькулятора, а также климатические и хозяйственные проекты, связанные с депонированием углеродов.

Еще одно направление — это биологические средства защиты растений и животных. Например, наши ученые выделили разновидность клещей, которые убивают вредителей сельскохозяйственных культур. Применение энтомофагов дает возможность не обрабатывать растения химическими веществами. В результате получается экологически чистая продукция. Сейчас проводятся лабораторные исследования и уже есть партнер, который готов внедрять эту технологию.

— В ТюмГУ открыт первый в России “Центр природовдохновленного инжиниринга”. В чем новизна исследований этого Центра? Какие разработки ведутся?

— Исследования базируются на вдохновленных природой подходах, то есть природные процессы применяются для решения научных и бизнес-задач. Работа ученых ориентирована на развитие экономики региона и обеспечение импортонезависимости промышленного комплекса.

Например, для переработки жидких углеводородов разрабатываются отечественные катализаторы и адсорбенты, как альтернатива немецким. Также сейчас создаются процессоры для компьютерного зрения, которые используются в оборонно-промышленном комплексе.

— ТюмГУ приступил к реализации образовательных программ на основе модели "2+2+2", в чем ее смысл и значение?

— Речь идет о развитии реализуемой с 2017 года модели индивидуальных образовательных траекторий. Мы так спроектировали образовательное пространство, что на первом курсе все студенты учатся вместе, при этом постоянно меняя учебные команды — они не находятся в одной и той же группе, как обычно это бывает. Сегодня вместе на занятия ходят химики, психологи и юристы, а завтра — психологи, педагоги и социологи (люди с разным мышлением, с разными подходами).

Зачем это нужно? Объясню на примере. Для инженера, как и для юриста, помимо обладания профессиональными компетенциями очень важно уметь работать в команде и быстро адаптироваться. Это универсальные навыки, которые лучше и быстрее развиваются в сложных и переменных средах. Я уверен, что университет должен быть такой средой.

Вторая особенность и преимущество модели — возможность попробовать разные “профессии” за первые два года, чтобы уточнить или поменять свой профиль. Вполне возможно, что студент собирался учиться на физика, а в процессе решил стать биоинженером. Мы поддерживаем как тех, кто самоопределился при поступлении — со второго семестра они могут выбирать себе профильные курсы для изучения, так и тех, кто все еще ищет для себя наиболее подходящий и продуктивный путь и готов к экспериментам.

И самое главное: мир так стремительно меняется, что говорить об обретении одной профессии на всю жизнь уже неправильно, надо говорить о наборе определенных компетенций, который позволит нашему выпускнику оставаться конкурентоспособным.

— Как вы считаете, отвечают ли вузы вызовам современности?

— Страна сейчас на этапе, который заставляет мобилизовать усилия для решения важной задачи — обеспечения собственного технологического суверенитета и национальной безопасности. Это в равной степени касается и подготовки кадров, и научно-исследовательской деятельности. Роль университета становится еще более заметной, даже во многом решающей.