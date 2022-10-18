В поликлинике №12 улучшилась диагностика женских заболеваний

Почти 900 патологий выявили на новом маммографе в поликлинике №12, который установлен в учреждении летом этого года.

Рак молочной железы – это самый распространенный вид онкологии у женщин, с одной стороны, а с другой – самый поддающийся лечению и стойкой ремиссии при выявлении на ранних стадиях. Согласно рекомендациям, все женщины старше 40 лет должны проходить маммографическое исследование раз в два года. И раньше пациенткам это было делать не так комфортно: обследование проводилось на передвижном маммографе из другой поликлиники в определенные дни и часы.

"С появлением нового современного аппарата непосредственно в поликлинике ушли многие проблемы: повысилась доступность, по времени у пациенток стало больше выбора – что только способствует тому, что они не пренебрегают этим исследованием в профилактических целях. Конечно, на этом аппарате хорошее качество снимков – он современный, цифровой – все результаты в электронной карте. С момента начала его эксплуатации было выявлено 44 подозрения на злокачественные новообразования, в 8 случаях из них была выявлена после консультации и прочего обследования необходимость хирургического вмешательства", - рассказывает заведующий рентгенодиагностического отделения ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №12" Ирина Геревич.

C начала года в поликлинике выполнено маммографическое исследование 3941 человеку. Из них 2569 – на новом аппарате и 1372 – на передвижном до появления стационарного маммографа. 871 патология выявлена на новом маммографе с момента его начала работы в июле 2022 года, сообщает пресс-служба поликлиники №12.