Тоболячка Полина Гаманюк победила на дельфийских играх в Душанбе

Полина Гаманюк из поселка Прииртышский взяла золотую медаль на XVI Молодёжных Дельфийских играх в Душанбе, которые собрали более 700 участников из стран СНГ.
Полина стала победителем в номинации "Художественное ремесло". Она представила 10 индивидуальных работ из кости.
Полина Гаманюк - выпускница прииртышской школы, учится на четвертом курсе Тобольского многопрофильного техникума отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева и занимается косторезным ремеслом.
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