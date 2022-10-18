Тоболячка Полина Гаманюк победила на дельфийских играх в Душанбе

10:00 18 октября 2022
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Полина Гаманюк из поселка Прииртышский взяла золотую медаль на XVI Молодёжных Дельфийских играх в Душанбе, которые собрали более 700 участников из стран СНГ.

Полина стала победителем в номинации "Художественное ремесло". Она представила 10 индивидуальных работ из кости.

Полина Гаманюк - выпускница прииртышской школы, учится на четвертом курсе Тобольского многопрофильного техникума отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева и занимается косторезным ремеслом.

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