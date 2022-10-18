Тобольские села высадят 1200 кедров

В Тобольском районе высадят 1200 сеянцев сибирского кедра. Сельские администрации, школы и детские сады второй год участвуют во всероссийской акции "Кедры России".

Сеянцы кедров уже высадили жители Надцынского поселения, их поддерживают жители Ворогушино, Ермакова, Сетово, Верхних и Нижних Аремзян. В Сетово это будет вторая высадка сеянцев, первые высадили осенью 2021 года. Здесь педагоги и школьники намерены создать питомник по выращиванию сибирского кедра, сообщает администрация Тобольского района.

Нижнеаремзянская школа дополнит молодыми кедрами аллею учителей, которую заложили в деревне прошлой осенью. Школа с. Верхние Аремзяны участвует в акции "Кедры России" впервые.

"Сеянцы кедров высаживают в холодную погоду, чтобы они лучше прижились. Зимой молодые деревья укоренятся, а весной пойдут в рост", - пояснила методист районного отдела образования Ирина Баженова.

В прошлом году в Тобольском районе высадили 1500 молодых кедров.