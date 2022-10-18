Спортсмены, тренеры и журналисты могут принять участие в национальной премии

В России начался первый этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии 2022. Она присуждается за заслуги в области физической культуры и спорта.

Прием заявок в этому году идет в 11 номинациях. Всего будет определено 18 лауреатов, каждый из которых получит премию в 1 миллион рублей. Это лучшие спортсмены, тренеры, журналисты, а также спортивные школы, объекты, организации адаптивного спорта и даже субъекты. Их отметят за результаты, за вклад в развитие физической культуры и спорта, за укрепление международных спортивных отношений, за внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Положение о Всероссийских конкурсах, правила подачи заявок и подробная информация о номинациях опубликованы на сайте Минспорта России.

В 2020 году Тюменская область получила эту одну из самых главных наград в области спорта в стране. По итогам голосования и экспертной оценки она стала победителем в номинации "Регион России".