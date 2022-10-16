Мужчины уходят в "декрет" вместо жен в Тюменской области

День отца в 2022 году – 16 октября. В современном мире давно стало нормой, что не только женщина-мать является хранительницей семейного очага и занимается воспитанием детей. Российским законодательством мужчинам, а также другим родственникам, фактически осуществляющих уход за малышом, дается право уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет.

На сегодняшний день в Тюменской области 147 мужчин находятся в "дерете", сообщает Мегатюмень.

Работающие отцы и дедушки могут получить единовременное пособие при рождении ребенка. Которое в большинстве районов нашего региона составляет 23 543,69 рублей, а также ежемесячное пособие, пока его малышу не исполнится полтора года. Выплаты по данному пособию составляют сорок процентов от средней зарплаты. При этом за мужчинами сохраняется непрерывный трудовой стаж. Кроме того, по договоренности с работодателем во время отпуска сотрудник может продолжать работу на условиях неполного рабочего времени. В этом случае он будет получать свою заработную плату, пропорционально фактически отработанному времени, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет.