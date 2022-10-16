В Ишиме пройдет фестиваль "Покажи себя"

Одиннадцатый фестиваль молодежной культуры "Покажи себя" впервые пройдет в новом Дворце культуры Ишима 30 октября в 16:00. Об этом корреспонденту Тюменской линии сообщила режиссер мероприятия Наталия Майер.

"Покажи себя" проводится в Ишиме ежегодно с 2009 года. Его цель – дать любому подростку, молодому человеку возможность показать себя, свое творчество. Для этого мы предоставляем сцену, курируем и наставляем участников, а вокалисты и коллективы демонстрируют свое творчество. Победителя определяем путем зрительского голосования", - пояснила Майер.

На сегодняшний день поступило 17 заявок: восемь – от коллективов, две – от рэперов и семь – от сольников, добавила она. Обычно их набирается около 30. Номинации формируют по мере поступления заявок. Участвуют ребята в трех возрастных категориях: до 14 лет, от 14 до 18 и от 18 лет и старше.