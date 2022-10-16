Дети-инвалиды в тюменском "Роднике" проходят соцреабилитацию

В июне 2022 года в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник" стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей – инвалидов.

Одно из направлений, реализуемое в рамках пилота - это социокультурная реабилитация. Она призвана помочь ребёнку-инвалиду и его близким достигнуть и поддерживать социальные взаимосвязи, научить общаться в коллективе, расширить творческий потенциал ребенка.

Для этого в "Роднике проводят культурные и досуговые мероприятия, в том числе театральные постановки, концертные программы, танцевально-музыкальные вечера, занятия прикладным искусством в творческих мастерских.

Специалист по социальной реабилитации Галина Огорелкова организует деятельность ребят театрально-игровой и танцевально-двигательной направленности. Ее курс стартует с вводного практического занятия "Знакомимся играя". Участвуя в театрализованных играх, дети устанавливают взаимоотношения друг с другом, с родителями и с педагогом. На следующих занятиях они участвуют в танцевально - игровой программе, разучивают танцевальные ходы, в итоге - все участвуют в коллективном танце.

Игровая театрализованная программа "Родник сказочный" включает детей в игру, где они выступают в роли сказочных персонажей, разучивают характерные им движения, речь и звукоподражание. Итогом становится театр-экспромт в их исполнении под аудиосопровождение.