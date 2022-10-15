Как вырастить здоровый комнатный цветок, рассказали тюменцам

Опытная дачница Нина Щербакова в беседе с корреспондентом "Тюменской области сегодня" рассказала о секретах применения вермикулита.

- Вермикулит – материал природного происхождения, принадлежащий к категории гидрослюд. Это горная порода, в составе которой уникальный комплекс микроэлементов- окись железа и кальция, магний, кремний, калий, алюминий. Именно поэтому вермикулит отлично себя зарекомендовал, как добавка к почве, при посадке различных комнатных растений и рассады овощных и цветочных культур. Добавляют его из расчета 1 столовая ложка вермикулита на 3 литра грунта – хорошенько перемешать и высаживать растение. Если высаживаете суккуленты, то вермикулит добавляем 50% от обьема грунта, - делится эксперт.

В чистый вермикулит можно сеять семена овощных культур- здесь приоритет в том, что материал совершенно безопасен в плане наличия болезнетворных микробов или вредителей. Семена прекрасно прорастают в Вермикулите, сразу наращивая крепкую корневую систему, а богатый состав микроэлементов питает молодое растение.

Еще одно важное применение данного материала – использование для хранения луковиц и клубней различных цветов в зимний период (георгины, каллы и др). Вермикулит впитывает в себя лишнюю влагу и клубни не портятся, а после использования материал можно промыть в марганцевом растворе, просушить и вновь использовать по назначению.