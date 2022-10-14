Тюменца оштрафовали за экстремизм в авторской песне

Житель Тюмени оштрафован за песню, содержащую, по мнению экспертов, экстремистское высказывание, которую он сам сочинил и разместил на лично странице в соцсети "ВКонтакте".

Прокурорской проверкой установлено, что "текст, согласно выводам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержит оскорбительные высказывания в отношении сотрудников правоохранительных органов, утверждения о возможных противоправных действиях полицейских, что расценивается как нарушение правопорядка, дестабилизирующее гражданское общество".

По постановлению прокурора Ленинского АО г. Тюмени местный житель привлечен к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа, сообщает облпрокуратура.

Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.