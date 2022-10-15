Где заняться творчеством, расскажут тюменским студентам

В октябре стартует проект для студентов Тюмени "Премьера". Участников ждут два открытых события-импровизации: они покажут свои таланты и узнают, где развиваться в творчестве.

23 октября в МТЦ "Космос" пройдут студенческие неигры. Начало в 18:00. Команды по пять человек посоревнуются в творческих и шуточных заданиях на время. Жюри будет оценивать ответы: если участники набирают наименьшее количество баллов, то они выбывают. Кроме того, на студенческие неигры можно прийти в качестве зрителя.

25 октября в Студенческом центре Тюменской области всех желающих ждут на квартирнике-импровизации. Начало в 19:00.

— Мы решили начать с такого формата, чтобы познакомить первокурсников с молодёжными пространствами и рассказать о возможных путях развития. А еще хотим повидаться с уже знакомыми ребятами. Надеемся, что наш старт обернется продуктивной работой плечом к плечу и раскроет творческий потенциал участников, — отметила Анастасия Егорова, руководитель творческой лаборатории "Премьера".

В ноябре студентов ждет выездная лаборатория. Участников разделят на четыре команды, в которых они подготовят творческие номера. После они покажут их на большой сцене тюменским зрителям, сообщила Мегатюмень.