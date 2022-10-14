Семьи бойцов могут обратиться за помощью к молодогвардейцам

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" 13 октября запустило проект "Для самых стойких", в рамках которого семьям мобилизованных солдат и контрактников будут предоставляться льготные услуги в социально-культурной сфере.

В рамках проекта "Для самых стойких" семьям предоставят бесплатные сертификаты и приглашения в кино, на концерты, театральные представления. Чтобы стать участником проекта, необходимо связаться с активистами "Молодой Гвардии" по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43 или написать в личные сообщения группы. Постоянными партнёрами проекта выступили Тюменская филармония, драмтеатр, театр кукол, кинотеатр "Киномакс" и другие представители бизнеса.

Молодогвардейцы также продолжают принимать заявки на оказание адресной помощи семьям мобилизованных. Активисты готовы доставить продукты из магазина, помочь в хозяйстве и с выгулом домашних животных, сопроводить детей в детсад, школу, спортивные секции и помочь им с выполнением домашнего задания.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев: