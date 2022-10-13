В Тюмени прошло заседание совета атаманов

Совет атаманов Международной общественной организации "Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков" в Тюмени был посвящен 440-годовщине Сибирского казачьего войска Союза казаков России, 17-летию образования Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков, сообщается на сайте регионального правительства.

На Совет атаманов прибыли более 100 делегатов из 28 регионов Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Киргизии.

Перед началом работы Совета делегаты возложили цветы к Памятному знаку казакам Ермака в Историческом сквере г. Тюмени, затем прошел праздничный концерт, организованный казаками и казачатами станиц Мальковская и Боровская Союза казаков Тюменской области.

В работе Совета приняли участие почетные гости: первый врховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов, верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный, аервый атаман Международной общественной организации "Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков" Сергей Толмачёв, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

На повестке Совета стояли вопросы рассмотрения концепции развития Союза, планирования мероприятий на 2023 год. С докладом "Казачество Сибири: от Ермака до наших дней", посвящённый 440 годовщине Сибирского казачьего войска и 17-летию создания Союза, выступил атаман Союза казаков Тюменской области Сергей Смирнов.

Советник Верховного атамана Союза казаков России, руководитель Общественного казаковедческого центра, член Общественной палаты Тюменской области Геннадий Зайцев рассказал аудитории про завершение научного долговременного проекта "От Ермака до наших дней: история, язык, культура":

В рамках этого проекта были реализованы ряд мероприятий: проведение научных конференций, круглых столов, лекционной программы, выпуск справочных изданий по казаковедческой теме. Результатом этой деятельности станет выход народной энциклопедии "Ермак" к концу текущего года.

Совету атаманов зачитано послание-благословление походного священника Союза казаков России митрофорного протоиерея Сергия Лепихина. В зале работу Совета благословил священник Русской Православной Церкви иерей Олег Волков – настоятель храма Архангела Михаила станицы Чекурской республики Татарстан.