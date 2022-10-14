Тюменцев учат налаживать отношения с детьми-школьниками

Молодежная организация "Движение неравнодушных" совместно с Информационно-методическим центром Тюмени с 8 октября проводят на базе школ № 63 и № 65 родительский интенсив "Семья-адресат профилактической работы".

Основная цель встреч – формирование у родителей педагогической культуры, психологической и правовой грамотности, повышения компетенции в вопросах профилактики зависимостей у школьников.

В рамках мероприятий запланированы психологические тренинги на темы: "Откуда возникает зависимость детей от гаджетов и как ей противостоять", "Как воспитать в ребёнке не потребителя, а созидателя", "Доверительное общение с подростками. Профилактика – это просто", "Роль семьи в формировании антинаркотического сознания". Кроме тренингов запланировано проведение игровых квизов по решению "проблемных ситуаций".

Занятия проводят специалисты учреждений профилактики, опытные психологи в области взаимоотношений родителей и детей: психолог МАУ ДО "ЦВР" Дзержинец" Евгений Андреев, психолог отделения службы инспекторов по охране детства центра "Семья" Елена Зверева, клинический психолог Ольга Калинина.

Первая встреча прошла 8 октября в школе № 63, в нем приняли участие 155 родителей, следующая состоится в в эту субботу в школе №65.

"На тренингах родители получили уникальную возможность взглянуть со стороны на свой стиль воспитания; проанализировать, как отражаются на формировании личности ребёнка и семейных отношений привычные образцы родительского поведения; получить конкретные навыки и практические методы решения проблемных ситуаций; узнать, как обыденный стиль отношений, привычные слова и действия формируют жизненные сценарии детей", - сообщает Тюменский образовательный канал.