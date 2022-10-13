Тюменская учебка продолжает вести подготовку мобилизованных бойцов

Воинское подразделение из мобилизованных тюменцев, ямальцев и пермяков продолжает учиться на полигоне ТВВИКУ в условиях, максимально приближенных к боевым как в леспопосадках, так и на открытом пространстве, сообщает информационный центр правительства ТО.

С новобранцами работают опытные офицеры, имеющие боевой опыт. После обучения мобилизованные этим же составом отправятся на место выполнения боевых задач. Среди военных дисциплин есть и армейская тактическая стрельба.

"Один батальон стреляет, другой занимается оказанием первой медицинской помощи, третий создает инженерные заграждения, отрабатывает алгоритмы действий при обнаружении боеприпасов, порядок их обезвреживания и уничтожения", - рассказал замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.