Тюменская область стала лидером летней оздоровительной кампании

Смотр-конкурс по определению лучших субъектов России в сфере организации отдыха и оздоровлении детей в Уральском Федеральном округе проводится Министерством просвещения России, сообщает депсоцразвития ТО.

Награду тюменцы получили во время Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие Смыслы – 2022". На форум собрались более 2000 педагогов, вожатых, директоров лагерей, руководителей туристических агентств, федеральных и региональных органов исполнительной власти из всех регионов России.

Там были подведены итоги летней оздоровительной кампании и определили задачи по развитию отрасли детского отдыха и оздоровления до 2030 года.

В регионах УрФО летом действовали более 3600 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 184 загородных лагеря, 3300 лагерей с дневным пребыванием, 38 палаточных лагерей. За прошедшую летнюю оздоровительную кампанию они приняли свыше 800 тысяч ребят.