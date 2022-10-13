Тюменским лауреатам премии "Команда Путина" вручили почетные грамоты

Премию "PUTIN TEAM" в Тюмени вручили девяти жителям региона, в числе награжденных врачи, участвующие в мероприятиях по спасению жизни и здоровья населения Донбасса, пожарные, разработчик экологического проекта, работники сельского хозяйства и промышленности.

На премию невозможно заявиться, награда находит героев сама. Списки формируют региональные отделения Народного фронта.

В числе первых лауреатов премии:



Алексей Ветров - врач-хирург ОКБ№3. Работал в полевом госпитале в Новоазвоске, куда привозят мирных жителей и военных с поля боя. В день проводил по 3-4 операции, каждая длилась 2-3 часа.

Виктория Мартес - учитель русского языка и литературы школы № 26 в Тюмени. Оказала всестороннюю поддержку образовательному учреждению Краснодонского района, выразила готовность к обучению детей.

Дмитрий Ёлгин - гендиректор "Техконтроль". Инициатор улучшения жизни на селе: оказывает финпомощь на строительство детских площадок в Сладковском районе, помогает малоимущим семьям, приобретает бытовую технику ветеранам.

Юрий Орт, Равжан Асадуллин и Сергей Плосков - спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования. В феврале, находясь на суточном дежурстве, получили сообщение о завале троих людей. В составе поисково-спасательной группы прибыли на место происшествия. В условиях плохой видимости и возможного обрушения железобетонных конструкций спасли людей из-под завалов, которые оказались там вследствие взрыва железобетонного гаража.

Ирина Цветкова - патентообладатель двух патентов на изобретение метода лечения вертебральных нарушений позвоночника и переработки биологических отходов в корма для животных. Благодаря Ирине разработана модель территориально-кустовой централизованной системы обезвреживания медицинских отходов. Пилотный проект с участием более 20 медучреждений внедрен и успешно реализован.

Благинин Александр - трудится на Заводоуковском машиностроительном заводе. На предприятии прошел трудовой путь от ученика штамповщика до начальника слесарно-сборочного корпуса. Под его руководством в подразделении эффективно внедряются новые технологии.

Андрей Чистяков - токарь "СибБурМаш". Под его руководством разработаны принципиально новые конструкторские разработки и экспериментальные образцы нового оборудования. Только за последние три года изготовлено более 1 250 деталей оборудования различной модификации, успешно работающие в нефтегазовых компаниях региона.