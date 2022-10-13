Выставка о личности Саввы Мамонтова откроется в Ялуторовске

С 14 октября в ялуторовском музее "Торговые ряды" в рамках Мамонтовских дней начнет работу выставка "От Я до А: Ялуторовск-Абрамцево", знакомящая посетителей с промышленником и меценатом Саввой Мамонтовым.

Савва Мамонтов – главный организатор и вдохновитель создания художественного "Абрамцевского кружка". Знакомство с уникальной усадьбой Абрамцево позволит глубже проникнуться образами русской классической литературы, творчеством великих художников, композиторов и артистов.

Выставку можно посетить со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Первомайская, 19. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Телефон для справок: 8 (34535) 3-27-50.